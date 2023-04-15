Ev de ev sahibi de sahte çıktı! Depremzede çifte büyük şok
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da evleri yıkılan 3 çocuklu Yıldırır çifti, ev kiralayarak Antalya'ya yerleşti. Önce internetten kiraladıkları evin "odunluktan bozma" olduğunu, ardından da evi kendilerine kiralayan kişinin ev sahibi olmadığını öğrendiler. Gerçek ev sahibi, çiftten evi boşaltmasını isteyince de ikinci kez evsiz kaldılar.
Giriş Tarihi: 15.04.2023
14:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
14:19
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Sevcan Yıldırır ve Mehmet Yıldırır çifti, 3 çocukları ile birlikte depremden balkon kapısından çıkarak kurtuldu. Depremde evleri yıkılan ve enkaza dönen Sevcan Yıldırır, balkondan atladığı sırada ayağında çatlama meydan geldi.
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3 gün deprem bölgesinde sığındıkları bir derme çatma yerde cenazeler ile birlikte kaldığını ifade eden çift, İstanbul'dan gelen yakınlarının kendilerini alması ile tedavi olmak için İstanbul'a gitti. Çocuklarının deprem korkusu ile psikolojisinin bozulduğunu belirten çift, 14 Mart'ta tekrar deprem korkusu ile güvenli gördükleri Antalya'ya taşındı.
Çift, bir ilan sitesi üzerinden Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2308. Sokak üzerindeki ilanı gördü. Emlakçı ile iletişime geçen çift, 5 bin TL kira bedeli 5 bin TL'de emlakçı komisyonu göndererek evi kiraladı. Kiraladıkları alanın binaya ait odunluktan çevrilme olduğunu gören çift, tek göz odanın tadilatı için 15 bin TL'ye yakın masraf etti.
1 ay tek göz odada kalmaya devam eden çift, bu kez de adreslerine gelen tahliye tebligatı ile hüsran yaşadı. Adresin kendisinden habersiz kiraya verildiğini belirten ev sahibi çiftten evden çıkmalarını istedi. Ev sahibinin şikayeti üzerine 3 çocuklu aileye evden çıkması için 13 Nisan'a kadar süre verildi. Yaşadıkları karşısında depremden sonra bir kez daha sokakta kalma ile karşı karşıya kalan aile, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.
"CENAZELER İLE BİRLİKTE 3 GÜN AYNI YERDE KALDIM" Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Sevcan Yıldırır, "Sarsıntı ile uyandık. Kaçamadık, ilk sarsıntıda yatağı siper aldık. Evin ön tarafı ve merdivenler ilk sarsıntıda yıkıldı. Merdiven boşluğunda birçok komşumuzu kaybettik. 3 çocuğum ile birlikte yatak odamda mahsur kaldım.