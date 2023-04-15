15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor. Geçen yıl 500 bine yakın turisti ağırlayan Sultanhanı Kervansarayı'na, Latin Amerika ülkeleri ve İtalya ağırlıklı olmak üzere yurt dışından da ziyaretçi geliyor. Fransız turist Lucie Stoffel, "Burayı görünce gerçekten duygulandık. Bu gibi hikayeleri olan yerleri ziyaret etmeyi çok seviyorum. Bu mükemmel anıtları herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 15.04.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 12:52
  • 1
  • 14
Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Konya'daki Alaaddin Camisi'nin de mimarı olan Şamlı Muhammed Bin Havlan'ın inşa ettiği kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

  • 3
  • 14
Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kervansarayda hamam, mescit, yolculara özel odalar, salonlar ve ambarlar yer alıyor.

  • 4
  • 14
Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nın Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansaraylarından biri olduğunu söyledi.

  • 5
  • 14
Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Kervansarayın, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kendilerine bir emaneti olduğunu belirten Solak, şöyle konuştu:

"Kervansarayımızda 2017'de restorasyon çalışmalarına başladık. Kervansaraydaki çalışmalar 2020'de tamamlanarak turizme açıldı. Gün geçtikçe turist sayımız da çoğalıyor. Her iki kapısı mermer işçiliğinde olan ve orijinalliğini yüzde 90'lara kadar koruyan böyle bir yapı başka yerde yok. Geçtiğimiz yıl 500 bine yakın yerli ve yabancı turist kervansarayımızı ziyaret etti."