Her şey Osmanlı’yı tanımak için! Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını!

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor. Geçen yıl 500 bine yakın turisti ağırlayan Sultanhanı Kervansarayı'na, Latin Amerika ülkeleri ve İtalya ağırlıklı olmak üzere yurt dışından da ziyaretçi geliyor. Fransız turist Lucie Stoffel, "Burayı görünce gerçekten duygulandık. Bu gibi hikayeleri olan yerleri ziyaret etmeyi çok seviyorum. Bu mükemmel anıtları herkesin görmesi gerekiyor" dedi.