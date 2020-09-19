Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Doğa ve hayvanlara olduğu gibi insanlar için de araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Yorgunluğun sadece fiziksel değil duygusal olduğu gibi, insanların yapısı da incelendi. Dünyanın en çok merak ettiği ise kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? sorusu oldu. Peki Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait?