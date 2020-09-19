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Haberler Galeri Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Doğa ve hayvanlara olduğu gibi insanlar için de araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Yorgunluğun sadece fiziksel değil duygusal olduğu gibi, insanların yapısı da incelendi. Dünyanın en çok merak ettiği ise kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? sorusu oldu. Peki Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait?

Giriş Tarihi: 19.09.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 02:20
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Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Doğa ve hayvanlara olduğu gibi insanlar için de araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Yorgunluğun sadece fiziksel değil duygusal olduğu gibi, insanların yapısı da incelendi. Dünyanın en çok merak ettiği ise kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? sorusu oldu. Peki Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Türkiye'de Barış ismini ilk olarak Barış Manço almıştır.

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Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Barış Manço'nun gerçek adı Tosun Yusuf Barış Manço'dur.

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Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Sosyal medyada Baattin'den sonra 'Bunu biliyor muydunuz' çılgınlığı hızla yayılıyor. İşte sosyal medyada en çok paylaşılan ve okuyanlara 'yok artık' dedirten o paylaşımlar...

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Kadınların mı yoksa erkeklerin mi yapısı yalana daha müsait? İşte araştırmaların şaşkına çeviren sonuçları

Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır.