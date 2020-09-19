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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor

Hindistan'da yaşayan bir kabile, ölülerinin cansız bedenlerinin topraklarını kirlettiğini düşünerek tarihin en vahşi geleneklerinden birine imza atıyor. Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor. Halk, ölülerini topraklarını kirlettikleri gerekçesiyle akbabalara yediriyor.

Giriş Tarihi: 19.09.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 02:25
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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor

Bizim kültürümüzde cenaze törenleri oldukça şatafattan uzak ve sıradan bir şekilde geçer bildiğiniz üzere. Ama dünyada bazı kültürlerde cenaze törenleri bildiğimizin çok dışında yapılmaktadır. İşte birbirinden tuhaf cenaze törenleri.

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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor

Hindistan'da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor.

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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor

Bu kişiler ölen yakınlarını "dakhma" isimli alana bırakıyor. Ve bölgede yaşayan akbabalar gelip cesedi afiyetle yiyor. Ölü bedenlerin kutsal toprağı kirlettiği düşünülüyor. Bu nedenle gömülme işlemi yapılmadan akbabalara veriliyor.

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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yavaş yavaş yer edinmeye başlanan bu ritüel, daha çok çevreyi korumak adına harekete geçirilmiş birer önlem olarak değerlendirilebilir.

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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor

İnsan sevdiği birini kaybedince ne olduğunu şaşırır, öfkelenir, ağlamaktan helak olur. Bazı durumlarda ise yas biçimi olarak durum kendini yaralamaya kadar bile gidebilir. Endonezya'daki Dani Kabilesi'nde, bunun bir örneğine şahit olabiliriz. Kabile üyeleri cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor; külleri ve kili yüzlerine sürüyor.