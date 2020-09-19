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Tarih böyle vahşi gelenek görmedi! Hindistan'daki kabile ölülerini akbabalara yediriyor
Hindistan'da yaşayan bir kabile, ölülerinin cansız bedenlerinin topraklarını kirlettiğini düşünerek tarihin en vahşi geleneklerinden birine imza atıyor. Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor. Halk, ölülerini topraklarını kirlettikleri gerekçesiyle akbabalara yediriyor.
Giriş Tarihi: 19.09.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 02:25
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