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Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...

Kadınlar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlamak için mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel ve anlamlı mesaj içeriklerini araştırmaya başladı. Sevgiliye, eşe, anneye ve kız kardeşe gönderilebilecek Kadınlar Günü mesajlarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Resimli ve yazılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:56
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Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları... Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde kutlanıyor. Kadın haklarının öneminin vurgulandığı Dünya Kadınlar Günü'nün sosyal medya üzerinden mesaj ile kutlamak isteyenler için en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte sevgiliye, eşe, anneye ve kız kardeşe gönderilebilecek en güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

* Her kadın bir annedir ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

* Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

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Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...

* Kadına Şiddete HAYIR.!

* Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

* Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

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Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...

* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...

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Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...

* "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.

* Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.