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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi
Kadınlar Günü tarihçesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl kutlanıyor. Kadın haklarının önemini vurgulamak adına ön plana çıkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi...