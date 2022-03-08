8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi merak ediliyor. Bu özel günün ilk hangi tarihte kulandığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi ve merak edilenler...