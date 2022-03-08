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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi

Kadınlar Günü tarihçesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl kutlanıyor. Kadın haklarının önemini vurgulamak adına ön plana çıkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 09:36
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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi merak ediliyor. Bu özel günün ilk hangi tarihte kulandığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi ve merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapıldı. Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl Kadınlar günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar.

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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi

Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.

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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi

TÜRKİYE'DE 8 MART

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975'te daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. 1984'ten itibaren her yıl "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya başlandı.

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Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Kadınlar Gününün Uluslararası barış günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için, kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesiyle, Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.