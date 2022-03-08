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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?
1736-1741 yılları arasında Japon Şikoku adası açıklarında Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı iddia edilen deniz kızının gerçek doğasını ortaya çıkarmak için bilim insanları mumyayı inceliyor. Tüyler ürpertici insan yüzüne sahip olan ve kuyruğu olan 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi henüz çözülemedi.