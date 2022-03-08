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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?

1736-1741 yılları arasında Japon Şikoku adası açıklarında Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı iddia edilen deniz kızının gerçek doğasını ortaya çıkarmak için bilim insanları mumyayı inceliyor. Tüyler ürpertici insan yüzüne sahip olan ve kuyruğu olan 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi henüz çözülemedi.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 10:32
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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?

31 cm uzunluğundaki deniz kızı olduğu belirtilen mumyanın Asakuchi şehrinde bir tapınakta tutulduğu iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?

Deniz kızı, sivri dişleri, iki eli, başında ve alnındaki kıllarla, vücudunun alt yarısı balığa benzeyen ürkütücü bir insan görünümüne sahip.

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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?


Gizemli yaratık Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi'nden araştırmacılar, mumyanın sırlarını ortaya çıkarmak amacıyla CT taraması için mumyayı aldılar.

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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?


Projeyi ortaya atan Okayama Folklor Derneği'nden Hiroshi Kinoshita, tuhaf yaratığın dini bir anlamı olabileceğini söyledi. Kinoshita, "Japon deniz kızlarının bir ölümsüzlük efsanesi var. Deniz kızının etini yerseniz asla ölmeyeceğiniz söylenir. Japonya'nın birçok yerinde bir kadının yanlışlıkla deniz kızının etini yiyip 800 yıl yaşadığına dair bir efsane var" dedi.

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Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?


Rivayete göre eski bir sahibi tarafından yazılmış olan 1903 tarihli tarihi bir mektup, mumyanın yanında saklanmış ve mumyanın kökeni hakkında bili veriyor.