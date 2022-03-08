Bilim insanları inceliyor! 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi çözülemedi | Deniz kızı masallardan mı ibaret?



Projeyi ortaya atan Okayama Folklor Derneği'nden Hiroshi Kinoshita, tuhaf yaratığın dini bir anlamı olabileceğini söyledi. Kinoshita, "Japon deniz kızlarının bir ölümsüzlük efsanesi var. Deniz kızının etini yerseniz asla ölmeyeceğiniz söylenir. Japonya'nın birçok yerinde bir kadının yanlışlıkla deniz kızının etini yiyip 800 yıl yaşadığına dair bir efsane var" dedi.

