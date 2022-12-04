Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer’in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm.