04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer'in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer'in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Şanlıurfa'da 10 gün önce kadına şiddet videosu çekerek sosyal medyada yayınlayan 26 yaşındaki inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, 24 yaşındaki kardeşi Yekta Sezer tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Bahar Hezer'in cenazesi, toprağa verilirken, katil Hezer'in ifadesi ise kan dondurdu "Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim..."

Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 16:03
  • 1
  • 12
Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer’in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak katletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer’in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

  • 3
  • 12
Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer’in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

  • 4
  • 12
Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer’in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

  • 5
  • 12
Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer’in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm.