Başka benzeri yok! Karadeniz'in incisi ortaya çıktı: Turistlerin yeni gözdesi olacak
Zonguldak'ın Filyos beldesinde 2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti'nde; Karadeniz kıyısında günümüze kadar ulaşabilen tek antik tiyatro olma özelliği taşıyan yapının ortaya çıkartılması için çalışmalar yeniden başladı. 10 yıllık aranın ardından başlayan çalışmalarla tiyatronun; bilim, kültür ve sanat hayatına kazandırılması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2022
14:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
14:27
Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Tios (Tieion) Antik Kenti'nde 2006 yılında başlayan tiyatronun ortaya çıkartılması çalışmaları belirli dönemlerde sürdürüldü. Çalışmalar 10 yılın ardından Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü başkanlığında Zonguldak Valiliği ve TPAO'nın desteğiyle yeniden başladı. Doç. Dr. Şahin Yıldırım'ın koordinatörlüğünde başlayan bilimsel çalışmalarda tiyatronun kapasitesinin 7 bin kişilik olduğu tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz kıyısında günümüze kadar ulaşabilen tek antik tiyatro olma özelliği taşıyan Tios antik tiyatrosunun ortaya çıkartılmasının ardından rölöve, restitüsyon ve restorasyon yapılarak bilim, sanat ve kültür hayatına dahil edilmesi planlanıyor. Tiyatronun oturma sıralarının önemli bir bölümünden karayolunun geçmesi, enerji dağıtım hatları ve bazı iletim hatlarının bölgeden geçmesi nedeniyle çalışmalarının ara verildiği tiyatroda çalışmalar iki hafta önce başladı.
"KARADENİZ'İN KÜÇÜK MÜCEVHERİ" Yerbilimci, Coğrafyacı ve Gezgin William Francis Ainsworth'ın 19. yüzyılda bölgeye yaptığı gezideki hatıratında "gerçek bir Ionia kolonisi" ve "Karadeniz'in küçük mücevheri" olarak andığı antik kentteki çalışmalara değinen Bilimsel Kazı Koordinatörü Doç. Dr. Şahin Yıldırım, "Karadeniz'de önemli bir antik kent konumunda olan Tios'daki (Tieion) 2022 yılı kazı çalışmaları genel anlamıyla tiyatro ve çevresinde yürütüldü.
Ve halen de devam etmekte. Tiyatro çevresinde yürütülen çalışmalar kuzey ve güney bölümlerinde ağırlık kazandı. Buradaki Roma Tiyatrosu'ndaki ilk çalışmalar 10 yıl önce başlamıştı. Ancak 10 yıllık süreçte gerek modern karayolunun hemen tiyatronun oturma sıralarının önemli bir bölümünün üzerinde bulunması gerekse hem elektrik hem de fiberoptik kablo hatlarının buradan geçmesinden dolayı buradaki çalışmaları durdurmak zorunda kalmıştık. 10 yıl aradan sonra tekrardan çalışmaları başlattık. Çalışmalar sırasında tiyatronun önemli bir bölümünün sağlam durumda olduğunu gördük. Aslına bakarsanız 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret etmiş olan önemli gezginlerden birisi olan William Francis Ainswort hatıratında Anadolu'nun en güzel tiyatrolarından birisinin burada olduğunu ve günümüze kadar çok sağlam durumda kaldığını belirtmekte" diye konuştu.
"KARADENİZ SAHİLLERİNDE GÜNÜMÜZE KADAR GELEBİLMİŞ TEK ANTİK TİYATRO" Antik tiyatronun oturma sıralarındaki taşların Cenevizliler Dönemi'nde surların inşaatı, 1940'lı yıllarda da modern evlerin yapımı sırasında temellerinde kullanıldığını anlatan Şahin Yıldırım, "Yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında tiyatronun oturma sıralarının önemli bir bölümünün söküldüğünü, 1940'lı yıllarda modern evlerin yapımı sırasında temellerinde kullanıldığını gördük. Bununla birlikte Cenevizli Dönemi'nde değerlendirilen surların inşaat sırasında tiyatronun oturma sıralarına ait bloklarla karşılaştık. Buna rağmen hala tiyatro oldukça görkemli bir vaziyette.