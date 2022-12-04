Başka benzeri yok! Karadeniz’in incisi ortaya çıktı: Turistlerin yeni gözdesi olacak

Ve halen de devam etmekte. Tiyatro çevresinde yürütülen çalışmalar kuzey ve güney bölümlerinde ağırlık kazandı. Buradaki Roma Tiyatrosu'ndaki ilk çalışmalar 10 yıl önce başlamıştı. Ancak 10 yıllık süreçte gerek modern karayolunun hemen tiyatronun oturma sıralarının önemli bir bölümünün üzerinde bulunması gerekse hem elektrik hem de fiberoptik kablo hatlarının buradan geçmesinden dolayı buradaki çalışmaları durdurmak zorunda kalmıştık. 10 yıl aradan sonra tekrardan çalışmaları başlattık. Çalışmalar sırasında tiyatronun önemli bir bölümünün sağlam durumda olduğunu gördük. Aslına bakarsanız 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret etmiş olan önemli gezginlerden birisi olan William Francis Ainswort hatıratında Anadolu'nun en güzel tiyatrolarından birisinin burada olduğunu ve günümüze kadar çok sağlam durumda kaldığını belirtmekte" diye konuştu.