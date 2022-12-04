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Haberler Galeri Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

Bartın'da işlenen vahşi cinayet tam manasıyla kan dondurdu. 30 yaşındaki Aslan Çelikok, bir süredir ayrı yaşadığı 38 yaşındaki eşi Vasfiye Çelikok'u, 5 yaşındaki oğlunun gözlerinin önünde 20 defa bıçaklayarak canice öldürdü. Oda Vasfiye'nin kanına bulandı. İşte tüyler ürperten cinayetle ilgili son dakika ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 16:41
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Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

Dün gece Bartın bir vahşete tanık oldu. İddiaya göre, Aslan Çelikok, gece saatlerinde 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok'un yanına gitti.

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Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

20 KEZ SAPLADI

Vasfiye ve Aslan Çelikok evin salonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı.

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Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

KOMŞULARI YARDIM İÇİN TELEFONA SARILDI

Kanlar içinde kalan Vasfiye Çelikok'un çığlıklarını duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

TALİHSİZ MİNİK KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

KOMŞU VAHŞETİ ANLATTI

Aslan Çelikok'un eşi Vasfiye Çelikok'u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, "Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu.