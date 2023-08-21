21 Ağustos 2023, Pazartesi
Buzdolabınız ilk günkü haline dönecek! Sebze ve meyveler için adeta zaman duracak! Taptaze besinler için...
Buzdolabının yeteri kadar soğutmadığını fark ediyorsanız, bu durumun sebebi bazı yaygın hatalar olabilir. Buzdolabının etkili bir şekilde çalışması için dikkat etmeniz gereken detayları gözden kaçırmamak önemlidir. İyi bir soğutma performansı elde etmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 16:33
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