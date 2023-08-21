Buzdolabınız ilk günkü haline dönecek! Sebze ve meyveler için adeta zaman duracak! Taptaze besinler için...

1. Contaların Durumu:

Buzdolabının etkili bir şekilde soğumasını sağlayan önemli unsurlardan biri, kapı contalarıdır. Contalar, buzdolabının içini dış ortamla izole ederek soğutma işleminin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ancak zamanla kir, kırıntı veya yıpranmalar nedeniyle contaların işlevi azalabilir. Bu da hava sızdırmalarına ve buzdolabının yeterince soğutmamasına yol açabilir. Contaların düzenli olarak temizlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Ilık sabunlu suyla yapacağınız temizlik, contaların işlevini yerine getirmesine yardımcı olabilir.