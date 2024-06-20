20 Haziran 2024, Perşembe
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
Kurban Byaramı tatil sürecinde kamu kurumlarında çalışan devlet memurları izinli olurken, vatandaşların dikkati bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankalarının şubeleri üzerinden gerçekleştirilen para transferi, kredi işlemleri, fatura ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda birçok kurumun faaliyetlerine ara verdiği göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlar "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte, 20-21 Haziran'da bankaların çalışma durumu...
Giriş: 20.06.2024 08:32
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