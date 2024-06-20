Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran’da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

Kurban Bayramı tatili sebebiyle bankacılık işlemlerini erteleyen vatandaşlar, bankaların normal işleyişine ne zaman döneceğini araştırıyor. Özellikle ödeme, yatırım, hesap veya kredi işlemleri olan vatandaşlar, bayramdan sonra bankaların açık olup olmayacağını ve ne zaman açılacaklarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri bankaların açık olup olmayacağına dair son açıklamaları takip eden vatandaşlar, banka şubelerinin hizmet vermeye başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Bu süreçte, bankaların açılacağı tarih vatandaşlar için önem arz ediyor.