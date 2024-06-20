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Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

Kurban Byaramı tatil sürecinde kamu kurumlarında çalışan devlet memurları izinli olurken, vatandaşların dikkati bankalara çevrildi. Özellikle kamu bankalarının şubeleri üzerinden gerçekleştirilen para transferi, kredi işlemleri, fatura ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda birçok kurumun faaliyetlerine ara verdiği göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlar "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte, 20-21 Haziran'da bankaların çalışma durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 08:32
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Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran’da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

Kurban Bayramı tatili sebebiyle bankacılık işlemlerini erteleyen vatandaşlar, bankaların normal işleyişine ne zaman döneceğini araştırıyor. Özellikle ödeme, yatırım, hesap veya kredi işlemleri olan vatandaşlar, bayramdan sonra bankaların açık olup olmayacağını ve ne zaman açılacaklarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri bankaların açık olup olmayacağına dair son açıklamaları takip eden vatandaşlar, banka şubelerinin hizmet vermeye başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Bu süreçte, bankaların açılacağı tarih vatandaşlar için önem arz ediyor.

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Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran’da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

EFT ve Havale İşlemleri Ne Zaman Geçecek?

Ramazan Bayramı tatili sona erdi ve hayat normale dönmeye başladı. Kamu çalışanları için 9 gün süren tatilin ardından, kamu bankaları dışında kalan özel bankaların büyük bir kısmı 20-21 Haziran tarihlerinde yeniden kapılarını açacak.

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Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran’da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

Özel bankalar, Perşembe (20 Haziran) günü itibariyle müşterilerine hizmet vermeye başlayacak. Tüm bankalar ise 24 Haziran günü normal çalışma düzenine geri dönecek.

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Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran’da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

Bugün (20 Haziran) yapılan EFT ve havale işlemleri, tatilin bitiminden sonraki ilk iş günü olan 20 Haziran günü hesaba geçecek. FAST işlemleri ise her zaman olduğu gibi anında gerçekleştirilecek.

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Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran’da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...

Bankaların çalışma saatleri ve hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi bankaların resmi web sitelerinden veya iletişim merkezlerinden alabilirsiniz.