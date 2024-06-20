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Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Kurban Bayramı dolayısıyla kargo bekleyen veya kargo göndermeyi planlayan vatandaşlar, kargo firmalarının çalışma saatlerine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle PTT, Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat gibi popüler kargo şirketlerinin bayram sonrası çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bu süreçte, kargo firmalarının çalışma saatlerine odaklanan vatandaşlar, bayram sonrası kargo hizmetlerinin ne zaman başlayacağını takip etmeye devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 09:01 Güncelleme: 20.06.2024 09:01
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Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Kargo firmalarında işleri olan vatandaşlar, 2024 yılı Kurban Bayramı'nın dört gün sürmesine rağmen tatil süresinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte kargo firmalarının çalışma saatlerini araştırıyor. Bu uzun tatil süresinde kargo firmalarının ne zaman açılacağı ve bayram sonrası normal çalışma düzenine geçip geçmeyecekleri merak konusu oldu. Bu süreçte, kargo firmalarının bayram sonrası çalışma durumu, kargo gönderi ve alımlarının akışını etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı tatilinin ardından kargo şirketleri de yavaş yavaş normal çalışma düzenine geçiyor.

Çoğu kargo firması bayram süresince kapalı kalırken, 20 Haziran günü itibarıyla hizmetlerine kaldıkları yerden devam etmeleri bekleniyor.

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Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

PTT Kargo, kamu çalışanlarının idari izninin 23 Haziran'da sona ermesiyle 24 Haziran Pazartesi günü normal çalışma saatlerine geri dönecek.

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Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Diğer kargo şirketlerinin çalışma saatleri ise şöyle:

Yurtiçi Kargo: Hafta içi 09.00 - 18.00, Cumartesi 09.00 - 16.00, Pazar kapalı.
MNG Kargo: Hafta içi 08.30 - 18.00, Cumartesi 08.30 - 14.00, Pazar kapalı.

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Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Sürat Kargo: Doğu illerinde hafta içi 08:30 - 18:00, Batı illerinde hafta içi 09:00 - 18:30, Cumartesi bazı şubeler açık.
Aras Kargo: Hafta içi 08.30 - 18.00, Cumartesi 08.30 - 13.00, Pazar kapalı.