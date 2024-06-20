Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Kargo firmalarında işleri olan vatandaşlar, 2024 yılı Kurban Bayramı'nın dört gün sürmesine rağmen tatil süresinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte kargo firmalarının çalışma saatlerini araştırıyor. Bu uzun tatil süresinde kargo firmalarının ne zaman açılacağı ve bayram sonrası normal çalışma düzenine geçip geçmeyecekleri merak konusu oldu. Bu süreçte, kargo firmalarının bayram sonrası çalışma durumu, kargo gönderi ve alımlarının akışını etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.