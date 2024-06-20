20 Haziran 2024, Perşembe
Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
Kurban Bayramı dolayısıyla kargo bekleyen veya kargo göndermeyi planlayan vatandaşlar, kargo firmalarının çalışma saatlerine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle PTT, Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat gibi popüler kargo şirketlerinin bayram sonrası çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bu süreçte, kargo firmalarının çalışma saatlerine odaklanan vatandaşlar, bayram sonrası kargo hizmetlerinin ne zaman başlayacağını takip etmeye devam ediyor.
Giriş: 20.06.2024 09:01 Güncelleme: 20.06.2024 09:01
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