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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü... Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü... Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğrafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:38
Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
Timsahla aslanın kapışması
Kavga eden kutup ayıları
Kavga eden aslan ve kaplan