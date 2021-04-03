Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğrafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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