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Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Soğuktan donarak ölen köpeği aç kalan yırtıcılar parçaladı. Yoldan geçen bir kişi köpeğin fotoğrafını çekerek paylaştı. Yırtıcılar tarafından sadece gövdesi yenilen köpeğin fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:38
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Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

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Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

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Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Timsahla aslanın kapışması

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Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Kavga eden kutup ayıları

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Aç kalan yırtıcı hayvanlar köpeği parçaladı! Dehşete düşüren görüntü...

Kavga eden aslan ve kaplan