Kadıköy’deki tantuniciden ’pes’ dedirten savunma! Çöpten turşu biberleri ve etleri alıp...

"BEN YOKKEN BÖYLE OLUYOR DEMEK Kİ"

Ortaya çıkan videoda, cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, çalışanlarına, "Göster, bak ne kadar biber çıkmış daha da çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum" diye seslendi.