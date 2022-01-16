Kadıköy'deki tantuniciden 'pes' dedirten savunma! Çöpten turşu biberleri ve etleri alıp...
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanlarını azarladığı görüntülerle ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 16.01.2022
12:53
Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı. Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
"BEN YOKKEN BÖYLE OLUYOR DEMEK Kİ"
Ortaya çıkan videoda, cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, çalışanlarına, "Göster, bak ne kadar biber çıkmış daha da çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum" diye seslendi.
Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İşletme sahibi Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.