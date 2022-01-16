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Haberler Galeri Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde zammı reddeden kiracısının kapısını vahşice baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan skandal açıklamalarda bulundu. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" sözleriyle tehdit etti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 13:00
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Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

Olay, geçen hafta saat 23.00 sularında Yıldırım Mahallesi'nde yer alan üç katlı bir binada yaşandı.

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Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

İddiaya göre, iki senedir kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 TL olan kirayı 3 bin TL'ye yükseltti.

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Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

BALTAYLA KAPIYA DAYANDI

Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı.

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Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi.

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Bayrampaşa’da kiracılarının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden skandal sözler: Tekrar saldıracağım

EVDEKİ KAPILARI PARÇALADI

İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı.