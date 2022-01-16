Antalyalı çiftçiler donla mücadelesinde davul zurna kullanıyor! 16 saatlik nöbet
Antalya'da örtü altı sebze üretimi yapan vatandaşlar, 16 saat gibi bir sürelik don nöbetini davullu zurnalı keyifli bir hale getiriliyor. Bir yandan zurna çalıp bir yandan da serasında don nöbeti tutan çiftçilerinden Mehmet Göven, vaktin başka şekilde geçmediğini ifade ederek, "Elimizde zurnamız çalıyoruz, eğleniyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 16.01.2022
12:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
12:45
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Soğucaksu Mevkiindeki örtü altı sebze üreticileri mahsullerini don vurmaması için hemen hemen 16 saat don nöbetinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akşam saatlerinde aydınlık havanın yerini karanlığa bırakması ile başlayan don nöbeti sabah güneşin doğuşu olan 08.30'a kadar sürüyor.
OYNAYARAK NÖBETİ EĞLENCELİ HALE GETİRİYORLAR
Hemen hemen 16 saat gibi uzun süre don nöbeti tutan çiftçiler, bu uzun zamanı geçirebilmek için komşu üreticilerini seralarında ziyaret ediyor.
Mahallede Zurna çalan Mehmet Göven ve Davulcu Soner Kırdal'ın ritmine eşlik eden üreticiler hep birlikte oynayarak don nöbetini eğlenceli hale getiriyor. Çiftçiler, gün içerisinde odunları sobalara göre kesip, seraların içinde biriktiriyorlar. Akşam olup don başlayınca sobaları ateşliyorlar.
"ODUNLARIMIZI GÜN İÇERİSİNDE HAZIRLIYORUZ" Domates üreticisi Şaban Kaan Çetiner, "Odunlarımızı gün içinde hazırlıyoruz. Gece kolaylık oluyor. Dereceler 2 ye düşünce yakıyoruz. 0 a düşünce sobaları yarsak seraların ısısını yükseltmek zor oluyor" dedi.