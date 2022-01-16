Antalyalı çiftçiler donla mücadelesinde davul zurna kullanıyor! 16 saatlik nöbet

Antalya'da örtü altı sebze üretimi yapan vatandaşlar, 16 saat gibi bir sürelik don nöbetini davullu zurnalı keyifli bir hale getiriliyor. Bir yandan zurna çalıp bir yandan da serasında don nöbeti tutan çiftçilerinden Mehmet Göven, vaktin başka şekilde geçmediğini ifade ederek, "Elimizde zurnamız çalıyoruz, eğleniyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor" şeklinde konuştu.

İHA Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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