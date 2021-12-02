02 Aralık 2021, Perşembe
Kadıköy'de sahili tekrar kırmızı yosun sardı
İstanbul'da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen lodosun ardından Caddebostan Sahili kırmızıya boyandı. Dev dalgalarla beraber sahile vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay açıklamasında, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor." dedi.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:35
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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı