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Kadıköy'de sahili tekrar kırmızı yosun sardı

İstanbul'da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen lodosun ardından Caddebostan Sahili kırmızıya boyandı. Dev dalgalarla beraber sahile vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay açıklamasında, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:35
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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
Kadıköy’de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı

İstanbul'da etkili olan lodos sebebiyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı. Kıyıya vuran dev dalgalar sebebiyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı. Ekipler sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleri yardımıyla topladı.

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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
Kadıköy’de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı

"SAHİLİN DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi.

Bir başka kişi ise, "Yosunlar nedeniyle sahilinin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var diyebilirim" diye konuştu.

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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
Kadıköy’de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı

"EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK BİR ŞEY"

Kırmızı yosunlar daha öncede Kadıköy sahilini kaplamıştı. Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren 'yosun' diyor halkımız, alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense, rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" demişti.

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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
Kadıköy’de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı

"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Albay, "Şu anda da tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.

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Kadıköy'de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı
Kadıköy’de sahilini tekrar kırmızı yosun sardı