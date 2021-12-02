Kadıköy'de sahili tekrar kırmızı yosun sardı

"SAHİLİN DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir. Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi.

Bir başka kişi ise, "Yosunlar nedeniyle sahilinin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var diyebilirim" diye konuştu.