02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

Ukrayna ve Belçika'dan büyük rağbet gören Elazığ'a has lezzeti ve büyüklüğüyle meşhur Kesrik lahanası yetiştiren Ömer Yurdabak, "İnşaatı bırakıp dede mesleğini sürdürüyorum. Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor. Müşteriler de gurur duyuyor." dedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:37
  • 1
  • 14
Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

17 yıl önce inşaat sektörünü bırakan Ömer Yurdabak, dede mesleği olan çiftçiliği sürdürmeye karar verdi. Özellikle yaşadığı mahalleye has 'Kesrik Lahanası' üretimine geçen Yurdabak, zamanla işlerini büyütüp 30 dönüm arazi üzerinde lahana ekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

Lezzeti ve büyüklükleri ile ciddi talep gören lahanalarının hasadı devam ediyor.

  • 3
  • 14
Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

Yıllık 100 ton lahana verimi aldıklarını ve bu sene de aynı rakamı görmeyi hedeflediklerini belirten üretici Yurdabak, özel olarak yetiştirdikleri ürünlerinin Ukrayna ve Belçika'dan da alıcı bulduğunu kaydetti.

  • 4
  • 14
Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

"50 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA LAHANALAR OLUYOR"
İnşaat sektörünü bırakıp dede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren üretici Ömer Yurdabak, "Lahana yetiştirip satıyorum. Yaklaşık 17 senedir bu işle uğraşıyorum.

  • 5
  • 14
Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur

İnşaatı bırakıp dede mesleğini sürdürüyorum. Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor. Müşteriler de gurur duyuyor.