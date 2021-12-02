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Müşterileri gurur duyuyor! Ukrayna ve Belçika sıraya girdi: Büyüklüğüyle meşhur
Ukrayna ve Belçika'dan büyük rağbet gören Elazığ'a has lezzeti ve büyüklüğüyle meşhur Kesrik lahanası yetiştiren Ömer Yurdabak, "İnşaatı bırakıp dede mesleğini sürdürüyorum. Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor. Müşteriler de gurur duyuyor." dedi.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:37Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:37