02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay

Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay

Mersin Silifke'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Limon bahçesine giren bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bir limon dalındaki diğerlerden farklı olarak devasa boyuta gelmişti. İlk kez böylesi bir manzara ile karşılaşan bahçe sahibi limonu alarak hemen tartıya koydu. Bir elin avucu kadar gelen limonların dışında olan bu bitki, ağırlığı ve görünümüyle farkını ortaya koydu. Bahçe sahibinin komşuları da kocaman olan limonla, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Limonu satışa çıkaran bahçe sahibi bin lira istediğini açıkladı. İşte gören herkesi hayretler içinde bırakan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:33
  • 1
  • 93
Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay

Böylesini ilk kez göreceğiniz olayın adresi Mersin Silifke. Bahçe işinde çalışan Hüseyin Haskan, toplamak üzere gittide limon bahçesinde, hayretler içinde kaldı. Dalında diğer limonların neredeyse 10 katı büyüklüğünde bir limonla karşılayan Haskan, hemen bir terazi alıp olay yerine geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 93
Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay

Tam 2 kilo 40 gram gelen bu devasa limon, bahçe sahibini de harekete geçirdi. Görüntüsü ve ağırlıyla herkesin dikkatini üzerine çeken limonun fiyatı da kendisi gibi olay oldu.

  • 3
  • 93
Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay

Hüseyin Haskan limonu bin liraya satacağını duyurdu. Rakamın ederi konusunda farklı görüşler olsa da, bu devasa limon bölge halkının da ilgi odağı oldu.

  • 4
  • 93
Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay
  • 5
  • 93
Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay