Bu limon diğerlerinden çok farklı! Bahçe sahibi 1000 lira istiyor! Akılalmaz olay

Mersin Silifke'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Limon bahçesine giren bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bir limon dalındaki diğerlerden farklı olarak devasa boyuta gelmişti. İlk kez böylesi bir manzara ile karşılaşan bahçe sahibi limonu alarak hemen tartıya koydu. Bir elin avucu kadar gelen limonların dışında olan bu bitki, ağırlığı ve görünümüyle farkını ortaya koydu. Bahçe sahibinin komşuları da kocaman olan limonla, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Limonu satışa çıkaran bahçe sahibi bin lira istediğini açıkladı. İşte gören herkesi hayretler içinde bırakan o görüntüler...