Kadıköy'de Kadir Şeker vakası! Sevgili kavgasını ayırdı bacağından bıçaklandı
Konya'da meydana gelen Kadir Şeker olayının bir benzeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı. Sokakta yürürken iki sevgilinin kavga ettiğini gören Abdulkadir Ö., olaya müdahale etmek isterken, kız arkadaşını darp eden Erol A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.
Giriş Tarihi: 19.02.2024
13:33
Konya'da 5 Şubat 2020'de sokakta tartışan sevgililerin kavgasına dahil olan Kadir Şeker'in yaşadıkları uzun süre ülke gündemine konu olmuştu. Kadir Şeker olayının bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Ancak Kadir Şeker'in aksine, bu sefer darp edilen kadına yardım etmek için kavgaya dahil olan Abdülkadir Ö. bıçaklanan taraftı.
SEVGİLİLERİN KAVGASINA DUYARLI MÜDAHALE Kadıköy'de 13 Aralık 2023 günü sokakta yürüyen Abdülkadir Ö.(21), etrafına baktığında iki sevgilinin şiddetli şekilde kavga ettiğini gördü. İddiaya göre Erol A.(26), kavga ettiği kız arkadaşını darp etmeye başlayınca olaya şahit olan Abdülkadir Ö., olaya müdahale etmek istedi. Başına geleceklerden habersiz olan genç adam, kadına şiddeti önlemek amaçlı tartışan sevgililerin yanına gitti.
SOKAKTA BIÇAKLI KOVALAMACA Kız arkadaşına şiddet uygulayan Erol A. ile konuşmak için kavgaya dahil olan Abdülkadir Ö., hiç beklemediği bir tavırla karşılaşınca şoka girdi. Genç adamın müdahale ettiğini görünce çılgına dönen Erol A., iddiaya göre cebindeki bıçağı çıkararak Abdülkadir Ö.'ye savurmaya başladı. Ne yapacağını şaşıran genç adam can havliyle kaçmaya başladı.
YARDIMI SONUCU BACAĞINDAN BIÇAKLANDI Sokak ortasında başlayan kovalamaca uzun süre devam etti. Saldırgan, elindeki bıçakla kovaladığı Abdülkadir Ö.'yü sonunda yakaladı ve bacağından bıçakladı. Genç adam kanlar içinde yere yığılırken bıçaklı Erol A. olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye giden Abdülkadir Ö., kendisini bıçaklayan şüpheliden şikayetçi oldu.
SALDIRGAN TUTUKLANDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Erol A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.