Kadıköy’de Kadir Şeker vakası! Sevgili kavgasını ayırdı bacağından bıçaklandı

SOKAKTA BIÇAKLI KOVALAMACA

Kız arkadaşına şiddet uygulayan Erol A. ile konuşmak için kavgaya dahil olan Abdülkadir Ö., hiç beklemediği bir tavırla karşılaşınca şoka girdi. Genç adamın müdahale ettiğini görünce çılgına dönen Erol A., iddiaya göre cebindeki bıçağı çıkararak Abdülkadir Ö.'ye savurmaya başladı. Ne yapacağını şaşıran genç adam can havliyle kaçmaya başladı.