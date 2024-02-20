Canlı yayında itiraf etmişti! Müge Anlı'daki Erva Nur ve Hüseyin olayında son gelişme! Anne Erva kararını verdi...

Müge Anlı'nın programındaki Erva ve Hüseyin olayı, sosyal medyanın gündeminde. Programa Almanya'dan katılan Hüseyin Bey, 24 yaşındaki eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Hüseyin'in eşi Erva, canlı yayına katılarak eşini, çocuğunu ve ailesini inkar etmişti. 19 Şubat tarihli programda canlı yayına gelen Erva, gerçekleri itiraf etti. Eşi Hüseyin'den boşanmak istediğini söyleyen Erva, sözleriyle ailesini de perişan etti. Peki, Erva ailesiyle barışacak mı? İşte olayın detayları...