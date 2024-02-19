“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 7 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, kent merkezine yakın bir dağlık bölgede fotokapan çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonrası dağın tepesine tırmanan Aslan, patika bir yola fotokapan yerleştirdi. Bir süre bekleyen Aslan, İç Anadolu Bölgesi'nde 'Canavar' olarak adlandırılan oldukça büyük kurdu görüntülemeyi başardı. 'BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE' Aslan, kurtların tilkilerden daha kurnaz olduğunu ifade ederek, 'Karşıma çok güzel bir kurt çıktı. Bu kurt diğerlerinden biraz daha iri ve gündüz vakti görüntü verdiği için hoş sahneler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kar olduğu için kurtlar gündüz vakti av arıyorlar. Tavşanlar onların bir numaralı besin kaynakları. Kış mevsiminde hayvanlar gündüz vakti daha çok dolaşmaya başlıyorlar. Aslında halk arasında tilkiler kurnazlığıyla biliniyor ama kurtlar bu konuda bambaşka bir seviyede.' diye konuştu. KURTLAR KÖPEKLERE KARŞI! PARAMPARÇA ETTİLER Edinilen bilgilere göre olay İmranlı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi. Bir akaryakıt istasyonunun bahçesine giren kurt, bahçede bulunan bir köpeğe saldırdı. Kurt'un köpeğe saldırdığını gören akaryakıt çalışanı Hakan Yalçın, hiç düşünmeden köpeğin yardımına koştu. O anlar akaryakıt istasyonu marketinin güvenlik kamerasına yansıdı. 'KAMERADAN KURDU GÖRDÜM' Ağır yaralanan köpeği kurtaran Hakan Yalçın, yaptığı açıklamada köpeğin olaydan bir hafta sonra öldüğünü söyledi. Yalçın, 'Koştum kurdu yakaladım köpeği elinden aldım. Köpek 1 hafta falan yaşadı ondan sonra öldü.' dedi. AVLADIKLARI KÖPEĞİ PARAMPARÇA ETTİLER! Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de aç kalan kurtlar indikleri mahallede avladıkları köpeği parçaladı. Mahalle merkezine inen 2 kurt bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Bir süre sonra tekrar ortaya çıkan kurtlardan bir tanesinin ağzında avladığı köpekle yol üzerinde yürüdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanmış sokak köpeğini ağzında taşıyan kurt bir süre sonra karanlıkta gözden kayboldu. VAHŞİ DOĞA BELGESELLERİNİ ARATMADI Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyünde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışma anı Ozan Kılıç tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yağışının ardından kent genelinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Aç kalan hayvanlar yerleşim yerlerine iniyor. İlçeye bağlı Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı. İlçeden iş dönüşü köye giderken bir kurdun köpeği boğduğu anlara şahitlik eden Ozan Güler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüde, köpeği boğduktan sonra köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı. SÜRÜ HALİNDE AVLAYIP PARÇALADILAR Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı. Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda çekilen görüntülerde 8 üyeden oluşan kurt sürüsünün telef olan yılkı atını parçalayarak yedikleri gözlendi. Görüntülerde sürünün bir taraftan beslenirken, diğer taraftan ise tedbiri elden bırakmadıkları ve sürekli çevrelerini gözlemeleri dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, ortaya çıkan görüntüler ise geniş bütçeler ile çekilen hayvan belgesellerini aratmadı. Afyonkarahisar'ın ormanlık ve dağlık alanlarında bulunan yaban hayvanlarını görüntülemek üzere kurulan fotokapanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler vahşi doğa belgesellerini aratmadı. Akbabaların muhteşem görüntüsü kayda alındı. Fotokapanlar o anları saniya saniye kayda aldı. Vahşi yaşamda ölümcül mücadele anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde kızıl geyiklerin ormanlık alanlarda beslenmeleri görüldü. Yılkı atlarının sürü halinde gezmelerinden kurtların avladıkları bir yılkı atını parçalamasına kadar birçok yaban hayatı bir bir kayıt altına alındı. Öte yandan Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında çekilen yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler vahşi yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor. Vahşi doğadan gelen kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...