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“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

Sivaslı yaban hayatı fotoğrafçısı, İç Anadolu'da "Canavar" olarak adlandırılan büyük kurdu kurduğu fotokapan ile görüntüledi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:27
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“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 7 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, kent merkezine yakın bir dağlık bölgede fotokapan çalışması yaptı.

Uzun uğraşlar sonrası dağın tepesine tırmanan Aslan, patika bir yola fotokapan yerleştirdi.

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“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

Bir süre bekleyen Aslan, İç Anadolu Bölgesi'nde "Canavar" olarak adlandırılan oldukça büyük kurdu görüntülemeyi başardı.

Görüntülerde fotokapanı fark eden kurt, temkinli davranarak bölgeden uzaklaştı.

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“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

"BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE"

Aslan, kurtların tilkilerden daha kurnaz olduğunu ifade ederek, "Karşıma çok güzel bir kurt çıktı. Bu kurt diğerlerinden biraz daha iri ve gündüz vakti görüntü verdiği için hoş sahneler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kar olduğu için kurtlar gündüz vakti av arıyorlar. Tavşanlar onların bir numaralı besin kaynakları. Kış mevsiminde hayvanlar gündüz vakti daha çok dolaşmaya başlıyorlar. Aslında halk arasında tilkiler kurnazlığıyla biliniyor ama kurtlar bu konuda bambaşka bir seviyede." diye konuştu.

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“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

KURTLAR KÖPEKLERE KARŞI! PARAMPARÇA ETTİLER

Edinilen bilgilere göre olay İmranlı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

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“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.