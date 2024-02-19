“Canavar” böyle görüntülendi: Bambaşka bir seviye

"BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE"

Aslan, kurtların tilkilerden daha kurnaz olduğunu ifade ederek, "Karşıma çok güzel bir kurt çıktı. Bu kurt diğerlerinden biraz daha iri ve gündüz vakti görüntü verdiği için hoş sahneler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kar olduğu için kurtlar gündüz vakti av arıyorlar. Tavşanlar onların bir numaralı besin kaynakları. Kış mevsiminde hayvanlar gündüz vakti daha çok dolaşmaya başlıyorlar. Aslında halk arasında tilkiler kurnazlığıyla biliniyor ama kurtlar bu konuda bambaşka bir seviyede." diye konuştu.