FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı'dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

FAS nerede, Arap ülkesi mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki Fas ekibinin başarısının hemen ardından ülke ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Bir zamanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Fas ne zaman ayrıldı? Fas'ın başkanti neresi? Fas devletinin dili ve dini ne? Morocco ne demek?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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