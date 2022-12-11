11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı'dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı'dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

FAS nerede, Arap ülkesi mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki Fas ekibinin başarısının hemen ardından ülke ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Bir zamanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Fas ne zaman ayrıldı? Fas'ın başkanti neresi? Fas devletinin dili ve dini ne? Morocco ne demek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:30
  • 1
  • 11
FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı’dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

Dünya Kupası'nda başarılarının ardından ülkemizde pek çok kişi Fas'a dair detayları merak etmeye başladı. Fas'ın tarihini araştıran vatandaşlar arama motorlarında "Fas nerede?", "Fas Arap ülkesi mi?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Fas Osmanlı'dan ne zaman ayrıldı? Fas'ın başkanti neresi? Fas devletinin dili ve dini ne? Morocco ne demek? İşte Fas'a dair her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı’dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

FAS NEREDE?

Mağrip ülkelerinden biri olan Fas'ın, Atlantik Okyanusu'dan Cebelitarık Boğazı'nı çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi vardır. Doğuda Cezayir, kuzeyde İspanya (boğaz boyunca denizden bir sınır ve Ceuta ile Melilla adlarında iki küçük özerk şehir), güneyde ise Moritanya ile komşudur.

  • 3
  • 11
FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı’dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

FAS ARAP ÜLKESİ Mİ?

Fas veya resmî olarak Fas Krallığı, yaklaşık 37 milyon nüfusa ve 720.000 km² yüzölçümüne sahip bir Kuzey Afrika ülkesidir.

  • 4
  • 11
FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı’dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

BAŞKANTİ NERESİ?

Başkenti Rabat ve en büyük şehri de Kazablanka'dır.

  • 5
  • 11
FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı’dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?

DİLİ VE DİNİ NE?

Resmi ve baskın dini İslam olan ülkenin resmi dilleri ise Arapça ve Berberice'dir.