06 Ocak 2024, Cumartesi
Duyunca çok şaşıracaksınız! 2024'te Dünya bir gün fazla dönecek! Şubat ayının gizli sırrı çıktı
Takvimlerimiz, dört yılda bir Şubat ayını bir gün fazla gösteriyor. 2024, bu özel yıllardan biri. 29 Şubat doğumlularının dört yılda bir gerçek doğum günlerini kutlamalarının kökeni, takvim sistemimizdeki ayarlamalara dayanmaktadır. Ancak bu ilginç gelenek, neden ve nasıl başladı?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:47
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