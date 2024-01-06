Duyunca çok şaşıracaksınız! 2024’te Dünya bir gün fazla dönecek! Şubat ayının gizli sırrı çıktı

29 Şubat doğanlar, dört yılda bir eklenen bu ekstra gün sayesinde, doğum günlerini gerçek tarihlerinde kutlama ayrıcalığına sahiptirler. Bu ilginç gelenek, zamanın doğal ritmini daha hassas bir şekilde takip etme çabasıyla ortaya çıkmış ve günümüzde geniş bir kabul görmektedir. Her dört yılda bir tekrarlanan bu takvim düzenlemesi, takvimin mevsimlere daha iyi uyum sağlaması ve astronomik olayları daha doğru bir şekilde yansıtması amacıyla gerçekleştirilmiştir.