Kabus yeniden başladı! 1 haftada 3 kişi öldü uzmanı korkutucu tabloyu açıkladı: Yüzlerce...
Yaz aylarının gelmesi ile başlayan kabus KKKA birçok kişide görülmeye başlandı. Ölüme kadar götüren bu kabusa ilişkin uzmanı tabloyu açıklayarak uyarılarda bulundu. Yurt genelinde yüzlerce kişinin hastalandığını belirten uzmanlar birçok kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti. Vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunan uzmanlar bazı noktalarda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
Giriş Tarihi: 11.06.2024
21:09
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, havaların ısınmasıyla yeniden başlayan kene ölümleri hakkında açıklamada bulundu
Çetin, nisan ayı itibarıyla bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından Sivas'ta 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin tedavi gördüğünü ve Türkiye genelinde ise şu anda hasta sayısının yaklaşık 300 kişi olduğunu belirtti
Kentte havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlayan kene ısırması sonucu, son 1 haftada Gülbidin Ekberi (25), Şehri Tanrıveren (36) ve Emre Nacar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SCÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye geneli güncel vaka sayıları hakkında bilgi vererek KKKA hastalığı hakkında uyarılarda bulundu
HAZİRAN VE TEMMUZ'DA ARTIŞLAR
Havaların ısınmasının ardından KKKA vakalarında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin,
"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bahar aylarının gelmesiyle başlar. Türkiye'de nisan ayı ile vakalar başlar ve artarak ekim ayına kadar devam eder. Haziran ve temmuz ayı genelde vakaların en fazla olduğu dönemdir. Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila 1200 vaka oluyor. " dedi ve şöyle devam etti
"Bu sene nisan ayında ilk vakamız geldi. Şu an için Sivas'ta 35 civarında vaka sayımız var. Ne yazık ki, 3 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş durumda. Özellikle iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde vaka sayılarında artış bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre, Türkiye genelinde 270-300 civarında vakanın oluştuğunu biliyoruz. Bu yıl 750 ile bin civarında vakayla dönemi kapatacağımızı tahmin ediyoruz. "