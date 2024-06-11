Kabus yeniden başladı! 1 haftada 3 kişi öldü uzmanı korkutucu tabloyu açıkladı: Yüzlerce...

HAZİRAN VE TEMMUZ'DA ARTIŞLAR

Havaların ısınmasının ardından KKKA vakalarında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bahar aylarının gelmesiyle başlar. Türkiye'de nisan ayı ile vakalar başlar ve artarak ekim ayına kadar devam eder. Haziran ve temmuz ayı genelde vakaların en fazla olduğu dönemdir. Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila 1200 vaka oluyor. " dedi ve şöyle devam etti