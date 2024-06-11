YKS'de yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalanmıştı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen 23 yaşındaki M.E.E yakalanıp tutuklanmıştı. M.E.E'nin yapay zeka ile yaptığı kopya girişimi Türkiye'nin gündemine oturdu. Tüm yaşananlar sıcaklığını korurken tutuklanan M.E.E'nin ifadesinde tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etti. M.E.E, yurtta beraber kaldığı arkadaşlarına son bir aydır, "mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İşte detaylar…