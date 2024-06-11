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YKS'de yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalanmıştı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen 23 yaşındaki M.E.E yakalanıp tutuklanmıştı. M.E.E'nin yapay zeka ile yaptığı kopya girişimi Türkiye'nin gündemine oturdu. Tüm yaşananlar sıcaklığını korurken tutuklanan M.E.E'nin ifadesinde tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etti. M.E.E, yurtta beraber kaldığı arkadaşlarına son bir aydır, "mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 18:31
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Yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalandı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

"Pes" dedirten kopya girişimi Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde yaşanmıştı.

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Yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalandı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

TUVALETTE DÜZENEĞİ AKTİF HALE GETİRMİŞ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi.

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Yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalandı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

PANİKLEYİNCE YAKAYI ELE VERDİ

Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli hareketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı.

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Yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalandı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

"HAYALİM TIP FAKÜLTESİ KAZANMAKTI, BAŞARAMADIM"
M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi.

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Yapay zeka ile kopya çekince suçüstü yakalandı! O adayın ifadesi ortaya çıktı: Tıpı kazanmazsam babası bana kızı vermeyecek

CİHAZI YURTTA TEST ETMİŞ
Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı.