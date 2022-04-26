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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...
Bayram tatili kaç gün oldu? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte haberin detayları...