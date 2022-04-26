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Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

Bayram tatili kaç gün oldu? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:22
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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

Bayram tatili ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayramın yaklaşmasıyla büyük sevinç yaşıyor. Ramazan Bayramı tatili ile ilgili planların yapılmasının ardından gözler tatil süresine çevrildi. Peki, bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde bayram tatili süresinin uzatılmasına yönelik bir açıklama yapılmazsa, resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olarak uygulanacak. 01 Mayıs'da arefe günü, 02 Mayıs'da bayramın 1. günü, 03 Mayıs'ta bayramın 2. günü ve 04 Mayıs'ta bayramın 3. günü idrak edilecek.

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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

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Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.