Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...

Bayram tatili ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayramın yaklaşmasıyla büyük sevinç yaşıyor. Ramazan Bayramı tatili ile ilgili planların yapılmasının ardından gözler tatil süresine çevrildi. Peki, bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte ayrıntılar...