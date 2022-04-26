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Edirne'de tüyler ürperten görüntü! Bayır Deresi'nin son hali içler acısı! At ölüsü bile var
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin kolu olan Bayır Deresi, atıklarla kirlenip, büründüğü yeşil renkte akarken, çöplüğe döndü. At ölüsünün de görüldüğü derenin çevresindeki evlerde oturanlar, kirliliğe tepki gösterdi. Derede daha önce balık tuttuklarını söyleyen Ramiz Millet, "Sinektir, pisliktir, her şey burada. Temiz olursa daha iyi olur. Sinekten akşamları uyunmuyor" dedi.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:17Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 12:18