Edirne’de tüyler ürperten görüntü! Bayır Deresi’nin son hali içler acısı! At ölüsü bile var

Avrupa'dan giriş kapımız var ama ben bu mahallede olmaktan utanıyorum. Buraya geçici değil de kalıcı çözümler istiyoruz. Geçen sene temizlendi ama yine aynı oldu. Geçici bir şeyler yaptılar, temizlediler ama şu anda yine aynı. Değişen hiçbir şey yok, halkımız atıyor. Temiz olması lazım ama atıyorlar. Her şeyi yığıyorlar. Halkımızdan buralara bir şey atılmamasını istiyoruz. Buraların temiz olmasını istiyoruz. Sinektir, pisliktir, her şey burada. Temiz olursa daha iyi olur. Sinekten akşamları uyunmuyor. Çok pis. Havalar ısındı, sinekler de çoğalacak" dedi.

