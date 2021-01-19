"Alagöz Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışması sonucu 860 metrede derinlikte sıcak su kaynağı tespit edildi. Suyun sıcaklığı 39 derece ve saniyede 45 litre sıcak su çıkıyor. Bundan sonra Varto'da jeotermal otel ve seracılık alanlarında projeler başlatılacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Jeotermal kaynaklar, ilçemizin gelişmesi anlamında bir dönüm noktası olacak. Bu, ilk jeotermal sondaj çalışmamızdı. Bundan sonra da ruhsat sahalarımızdaki diğer kuyularımızı da açarak ekonomiye kazandıracağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Valimiz Dr. İlker Gündüzöz ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in çok desteği oldu. Burayı bir termal kent haline dönüştüreceğiz. Farklı yatırımlar olunca bazı konularda gündemimizden çıkmış olacak. Burası daha güzel ve huzurlu bir yere dönüşecek."