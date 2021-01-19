HaberlerGaleriJeotermal su nedir | Jeotermal enerji Türkiye'de nerelerde var | O ilimize güzel haber! 860 metre derinlikte bulundu
Jeotermal su nedir | Jeotermal enerji Türkiye'de nerelerde var | O ilimize güzel haber! 860 metre derinlikte bulundu
Jeotermal su nedir | Jeotermal enerji Türkiye'de nerelerde var | Muş'un Varto ilçesinde yaşayanları yakından ilgilendiren önemli bir keşif gerçekleşti. İlçede yapılan sondaj çalışmaları bugün sonuca ulaştı. Yerin 860 metre derinliğinde 45 litre kapasiteli, sıcaklığı 39 derece jeotermal su kaynağı tespit edildi.