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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu
Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programında birbirinden farklı hikayeler gündeme gelmeye devam ediyor. Ceylan ve 1.5 yaşındaki kızı için ise milyonlar tek yürek oldu. Bebeğinin babası Zafer Alkan'ın çocuğunu kabul etmediğini iddia eden Ceylan'ın elinden Esra Erol tuttu.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 14:52
Esra Erol'da programında milyonlar Ceylan ve 1,5 yaşındaki kızı için tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Ceylan'a sürpriz yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceylan isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da programına başvurmuş ve bebeğinin babası Zafer Alkan'ın çocuğunu kabul etmediğini iddia etmişti.
Esra Erol, Ceylan'ın elinden tutarak yüzünü güldürdü. 18 yaşından beri kadın sığınma evinde yaşayan ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Ceylan'a canlı yayında kızının kimliğini hediye etti.
Çocuğuyla birlikte ortada kalan Ceylan'a ise Esra Erol'da seyircisi sessiz kalmadı. Bir diğer yardım ise atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'den geldi.