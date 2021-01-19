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Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu

Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programında birbirinden farklı hikayeler gündeme gelmeye devam ediyor. Ceylan ve 1.5 yaşındaki kızı için ise milyonlar tek yürek oldu. Bebeğinin babası Zafer Alkan'ın çocuğunu kabul etmediğini iddia eden Ceylan'ın elinden Esra Erol tuttu.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 14:52
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Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu

Esra Erol'da programında milyonlar Ceylan ve 1,5 yaşındaki kızı için tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Ceylan'a sürpriz yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu

Ceylan isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da programına başvurmuş ve bebeğinin babası Zafer Alkan'ın çocuğunu kabul etmediğini iddia etmişti.

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Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu

Esra Erol, Ceylan'ın elinden tutarak yüzünü güldürdü. 18 yaşından beri kadın sığınma evinde yaşayan ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Ceylan'a canlı yayında kızının kimliğini hediye etti.

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Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu

Çocuğuyla birlikte ortada kalan Ceylan'a ise Esra Erol'da seyircisi sessiz kalmadı. Bir diğer yardım ise atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'den geldi.

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Esra Erol Ceylan ve bebeğinin elinden tuttu! Yepyeni bir hayat kurdu

Esra Erol, Banu Akdeniz'in kendisini arayarak, Ceylan'ın 5 yıl boyunca kirasını ödemek istediğini ve her türlü desteği vermek istediğini söyledi. Dün ise Esra Erol canlı yayında, Ceylan'ı yeni evine götürerek ona yeni hayatının kapılarını açtı.

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