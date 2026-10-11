Bağcılar'da kan donduran çete infazı! Önce tehdit ettiler, sonra kurşun yağdırdılar
İstanbul Bağcılar'da 21 yaşındaki Emirhan Menteşe, sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Menteşe'nin yanındaki arkadaşı da saldırıda yaralandı. Cinayetin ardından konuşan aile yakınları, gencin iki hafta önce de benzer bir saldırıya uğradığını ve tehdit mesajları aldığını öne sürdü. Aile, saldırının faillerinin bulunmasını isterken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU: 13 BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay, Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde dün saat 22.52 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, caddede yürüyen 21 yaşındaki Emirhan Menteşe ile arkadaşı Baran D., kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Emirhan Menteşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Menteşe'nin 13 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Saldırıda sağ bacağından yaralanan Baran D. ise ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cadde üzerinde 13 boş kovan bulundu. Seken mermilerden ikisinin çevredeki bir iş yerine isabet ettiği tespit edildi.
AİLE YAKININDAN ÇARPICI İDDİALAR: "BU SEFER ÖLDÜN" DİYE TEHDİT ETMİŞLER
Cinayetin ardından konuşan ve olayın arkasında organize bir suç şebekesi bulunduğunu öne süren Emirhan Menteşe'nin akrabası H.M., gencin daha önce de saldırıya uğradığını ve tehdit edildiğini iddia etti.
H.M., yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar. Uyarı olarak belden aşağısına, bacaklarına ateş ediyorlar, sıyırıp geçiyor. Bu sefer de 'Bu sefer öldün.' deyip çocuğu öldürüyorlar, hatta fotoğraflarını çekiyorlar. Kim ya da kimler bilmiyorum ama bulunmasını istiyoruz. 13 saat önce fotoğrafını paylaşıyorlar, 'İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz.' diyerek mesaj atıyorlar. Dediğim gibi bunlar bir çete, hepsinin de birbiriyle bağlantısı var ama bizimkinin ne bağlantısı vardı bilmiyorum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum."
CENAZESİ GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan 21 yaşındaki Emirhan Menteşe'nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Menteşe'nin cenazesinin, yarın memleketi Giresun'un Görele ilçesine bağlı Tepeköy'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.