Bağcılar'da kan donduran çete infazı! Önce tehdit ettiler, sonra kurşun yağdırdılar

AİLE YAKININDAN ÇARPICI İDDİALAR: "BU SEFER ÖLDÜN" DİYE TEHDİT ETMİŞLER

Cinayetin ardından konuşan ve olayın arkasında organize bir suç şebekesi bulunduğunu öne süren Emirhan Menteşe'nin akrabası H.M., gencin daha önce de saldırıya uğradığını ve tehdit edildiğini iddia etti.

H.M., yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar. Uyarı olarak belden aşağısına, bacaklarına ateş ediyorlar, sıyırıp geçiyor. Bu sefer de 'Bu sefer öldün.' deyip çocuğu öldürüyorlar, hatta fotoğraflarını çekiyorlar. Kim ya da kimler bilmiyorum ama bulunmasını istiyoruz. 13 saat önce fotoğrafını paylaşıyorlar, 'İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz.' diyerek mesaj atıyorlar. Dediğim gibi bunlar bir çete, hepsinin de birbiriyle bağlantısı var ama bizimkinin ne bağlantısı vardı bilmiyorum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum."