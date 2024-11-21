21 Kasım 2024, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Yaşam Galerileri Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Çilek, sağlığımız için sunduğu sayısız faydasıyla dikkat çeken bir meyve. Antioksidan deposu olan bu lezzetli meyve, kronik hastalık riskini azaltırken vücudu toksinlerden arındırıyor. Japon bilim insanlarının çilek üzerine yaptığı son araştırmalar, meyvenin yalnızca bir saat içinde atardamarların temizlenmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:05
Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Çilekte bulunan yüksek miktardaki flavonoidler, özellikle diyabet, kalp hastalıkları, kanser ve alzheimer gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde kilit rol oynuyor. Pensilvanya Üniversitesi'nin bir araştırmasında, günlük 673 mg flavonoid tüketen kişilerin hayatta kalma oranlarının %70 daha yüksek olduğu belirlendi.

Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Setsunan Üniversitesi'nin Araştırması

Japonya'daki Setsunan Üniversitesi, düzenli çilek tüketiminin ölümcül atardamar tıkanıklıklarını önleyebileceğini kanıtladı. Araştırma, bir kase taze çileğin, kalp krizi ve felce yol açan yağ birikimlerini azaltarak atardamarları temizlediğini gösteriyor. Üstelik bu olumlu etkiler çilek tükettikten sadece 1 saat sonra başlıyor.

Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Beyin ve Kemik Sağlığı İçin Destekleyici

Çileğin içerdiği magnezyum ve fosfor, öğrenme kabiliyetini desteklerken nörodejeneratif hastalıkların riskini düşürüyor. Aynı zamanda yüksek kalsiyum içeriği sayesinde diş minesini koruyor ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında onarıcı etkiler sağlıyor.

Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Bağışıklığı Güçlendiriyor

Bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri olan çilek, mikroorganizmalarla savaşarak vücuda ekstra bir savunma kalkanı sunuyor. Yaşa bağlı bilişsel gerileme ve hafıza kaybını önlemede de oldukça etkili.

Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Tüketirken Dikkat Edin!

Çilek her ne kadar sağlıklı bir besin olsa da bazı hassasiyetlere yol açabilir. Huş ağacı poleni ya da elma alerjisi olan bireylerin çilek tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca potasyum seviyesi yüksek olduğu için böbrek hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi öneriliyor.

Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!