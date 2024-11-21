Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!

Tüketirken Dikkat Edin!

Çilek her ne kadar sağlıklı bir besin olsa da bazı hassasiyetlere yol açabilir. Huş ağacı poleni ya da elma alerjisi olan bireylerin çilek tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca potasyum seviyesi yüksek olduğu için böbrek hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi öneriliyor.