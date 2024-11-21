21 Kasım 2024, Perşembe
Japon bilim insanları açıkladı! Bu meyve kalbi koruyor: Atardamarları sadece 1 saatte temizliyor!
Çilek, sağlığımız için sunduğu sayısız faydasıyla dikkat çeken bir meyve. Antioksidan deposu olan bu lezzetli meyve, kronik hastalık riskini azaltırken vücudu toksinlerden arındırıyor. Japon bilim insanlarının çilek üzerine yaptığı son araştırmalar, meyvenin yalnızca bir saat içinde atardamarların temizlenmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:05