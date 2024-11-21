Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Uzmanlar, günlük 500 ila 2.000 miligram arasında zerdeçal tüketiminin genel sağlık için yeterli olduğunu belirtiyor. Ayrıca kurkuminin etkisini artırmak için zerdeçalın karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir. Ancak bu miktarın üzerine çıkmak, aşağıda belirtilen yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.