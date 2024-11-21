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Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Zerdeçal, yüzyıllardır sağlık faydalarıyla tanınan, mutfakların ve geleneksel tıbbın vazgeçilmez bir baharatı olarak bilinir. Canlı sarı rengi ve güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkan bu mucizevi baharat, sağlığa olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Ancak zerdeçalın aşırı tüketimi, sanıldığının aksine bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebilir. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar…

Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:33
Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Uzmanlar, günlük 500 ila 2.000 miligram arasında zerdeçal tüketiminin genel sağlık için yeterli olduğunu belirtiyor. Ayrıca kurkuminin etkisini artırmak için zerdeçalın karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir. Ancak bu miktarın üzerine çıkmak, aşağıda belirtilen yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları

Zerdeçalın mide asidi seviyelerini artırabildiği ve safra üretimini desteklediği bilinir. Bu durum, özellikle mide hassasiyeti veya reflü gibi rahatsızlıkları olan bireylerde sindirim sorunlarına yol açabilir.

Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Böbrek Taşları Oluşumu

Zerdeçalda bulunan oksalat bileşenleri, vücuttaki kalsiyumla birleşerek böbrek taşı riskini artırabilir. Bu nedenle böbrek taşı geçmişi olan bireylerin tüketimi sınırlı tutması önerilir.

Kanı İnceltebilir

Yapılan araştırmalar, zerdeçalın kan inceltici etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. Bu durum, özellikle ameliyat öncesi veya kan sulandırıcı ilaç kullanan bireyler için risk teşkil edebilir.

Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Demir Eksikliği Riskine Dikkat

Zerdeçalın aktif bileşiği kurkumin, demir emilimini olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli ve yüksek miktarda tüketim, vücuttaki demir seviyelerini düşürebilir ve demir eksikliği anemisine yol açabilir.

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayımlanan bir araştırma, zerdeçalın sağlık açısından pek çok faydası olduğunu doğrularken, yüksek dozlarda tüketildiğinde vücuttaki demir emilimini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymuştur.

Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir

Kan Basıncı Düşüşü

Kurkumin, kan basıncını düşürme etkisi gösterebilir. Ancak bu durum, düşük tansiyona yatkın kişilerde ya da tansiyon ilacı kullananlarda risk oluşturabilir.

Baş Ağrısı ve Baş Dönmesi

Bazı bireyler, yüksek dozda kurkumin tükettiğinde baş ağrısı veya baş dönmesi gibi yan etkiler yaşayabilir.