21 Kasım 2024, Perşembe
Hep faydalarından bahsediliyordu: Fazla tüketimi demir eksikliğine neden olabilir
Zerdeçal, yüzyıllardır sağlık faydalarıyla tanınan, mutfakların ve geleneksel tıbbın vazgeçilmez bir baharatı olarak bilinir. Canlı sarı rengi ve güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkan bu mucizevi baharat, sağlığa olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Ancak zerdeçalın aşırı tüketimi, sanıldığının aksine bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebilir. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:33