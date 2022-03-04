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Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

Gaziantep'te şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne dair yürütülen davada "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısında çıkan Mehmet Kaplan hakkında karar verildi. Zanlı Kaplan'a hakaret suçundan bin 800 TL para cezası ile yağma suçundan 10 sene hapis cezası veren mahkeme kurulu, zanlının cinsel istismar ve kasten öldürme suçundan beraatine hüküm verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 04.03.2022 14:55
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Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

Gaziantep'te kuşkulu bir şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne dair davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan, karar duruşmasında hakim karşısına verdi.

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Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10. duruşmaya sanık Mehmet Kaplan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, Ankara Barosu ile Gaziantep Barosu avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile baba Bülent Delen de takip etti.

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Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

"ADALETİNİZE SIĞINIYOR VE GÜVENİYORUM"

Duruşmada söz alan baba Bülent Delen, evladının 19 aydır toprağın altında olduğunu belirterek, "Ben sizin adaletinize sığınıyor ve güveniyorum. Tutuklunun en ağır ceza almasını talep ediyorum" dedi.

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Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

"19 YAŞINA GİRDİ AMA TOPRAĞIN ALTINDA"

Beyanı alınan anne Şenel Delen ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediğini söyledi. Delen, "Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Yavrum geçen hafta 19 yaşına girdi ama toprağın altında. Katili serbest bırakıp başka suçlar işlemesine neden olmayın. Cezasını çeksin. Bin kere de ölsem davamdan vazgeçmem. Sanık cezasını çeksin, başka masumların canını yakmasın" ifadelerini kullandı.

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Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

"KAZARA DÜŞMESİ İMKANSIZ KISKANÇLIK CİNAYETİDİR"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, savunmasında sanık tarafının delilleri karartmaya çalıştığını ileri sürdü. Sanığın ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirten Balcı, "Duygu'nun Adli Tıp raporlarına göre kazara düşmesi imkansız. Bize göre Duygu Delen oda içinde darp edildi, birlikte yere düştüler. Ardından sanık Duygu'yu balkondan aşağıya attı. Mehmet Kaplan çok zeki bir sanık. Benim 40 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en zeki sanıklardan biri. Mehmet Kaplan, Duygu'yu eve öldürmek için çağırmadı ama Duygu'nun telefonunda gördüklerinden dolayı kıskançlık kriziyle bu cinayet işlendi. Bu cinayet kıskançlık cinayetidir" diye konuştu.