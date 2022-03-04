Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!

"KAZARA DÜŞMESİ İMKANSIZ KISKANÇLIK CİNAYETİDİR"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, savunmasında sanık tarafının delilleri karartmaya çalıştığını ileri sürdü. Sanığın ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirten Balcı, "Duygu'nun Adli Tıp raporlarına göre kazara düşmesi imkansız. Bize göre Duygu Delen oda içinde darp edildi, birlikte yere düştüler. Ardından sanık Duygu'yu balkondan aşağıya attı. Mehmet Kaplan çok zeki bir sanık. Benim 40 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en zeki sanıklardan biri. Mehmet Kaplan, Duygu'yu eve öldürmek için çağırmadı ama Duygu'nun telefonunda gördüklerinden dolayı kıskançlık kriziyle bu cinayet işlendi. Bu cinayet kıskançlık cinayetidir" diye konuştu.