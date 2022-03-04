04 Mart 2022, Cuma
Duygu Delen’in şüpheli ölümü davasında karar çıktı!
Gaziantep'te şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne dair yürütülen davada "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısında çıkan Mehmet Kaplan hakkında karar verildi. Zanlı Kaplan'a hakaret suçundan bin 800 TL para cezası ile yağma suçundan 10 sene hapis cezası veren mahkeme kurulu, zanlının cinsel istismar ve kasten öldürme suçundan beraatine hüküm verdi.
Giriş Tarihi: 04.03.2022 14:55
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