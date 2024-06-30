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İzmir'deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin'in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı patlamada yürek burkan yeni bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin arasında lise öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin de vardı. Genç kızın olay anında kuzeni ile birlikte alışverişe çıktığı ve tüp patlamasının yaşandığı restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan acılı baba Müttalip Ergin, duygularını "Çok üzgünüz." ifadeleriyle dile getirdi. Öte yandan Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen 5 cenazelerin işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına yarın teslim edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş: 30.06.2024 22:21 Güncelleme: 30.06.2024 22:23
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İzmir’deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin’in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı patlamada yürek burkan yeni bir detay ortaya çıktı.

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İzmir’deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin’in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

Olayda ölen 5 kişiden biri de Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita 11 A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin oldu.

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İzmir’deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin’in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

Genç kızın olay anında kuzeni ile birlikte alışverişe çıktığı ve tüp patlamasının yaşandığı restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı.

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İzmir’deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin’in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

Genç kızın ölümü baba Müttalip Ergin ile amca Remzi Ergin başta olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu.

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İzmir’deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin’in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

"KUZENİ İLE BİRLİKTE OLAY YERİNDEN GEÇİYORDU"

Sabah'ta yer alan habere göre, olayla ilgili konuşan acılı baba Müttalip Ergin, "Çok üzgünüz. Kızım amcasının kızıyla birlikte alışverişe gitmişti. Olay anında patlama sırasında kuzeni ile birlikte olay yerinden geçiyordu. Cenazesi bugün (pazartesi) öğlen namazına müteakiben kaldırılacak" dedi.