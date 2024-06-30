İzmir'deki patlamada yürekleri dağlayan yeni detay! Hayatını kaybeden lise öğrencisi Havin Ergin'in acılı babası konuştu: Çok üzgünüz

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı patlamada yürek burkan yeni bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin arasında lise öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin de vardı. Genç kızın olay anında kuzeni ile birlikte alışverişe çıktığı ve tüp patlamasının yaşandığı restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan acılı baba Müttalip Ergin, duygularını "Çok üzgünüz." ifadeleriyle dile getirdi. Öte yandan Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen 5 cenazelerin işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına yarın teslim edileceği öğrenildi. İşte detaylar...