30 Haziran 2024, Pazar
Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme | Katil cinayeti böyle itiraf etti
Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer alırken sıcak bir gelişme yaşandı. Güleri'in katil zanlısı Yavuz Güngör, kan donduran o sözlerle cinayeti böyle itiraf etti. Öte yandan Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. işe detaylar...
Giriş: 30.06.2024 18:07 Güncelleme: 30.06.2024 18:07
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