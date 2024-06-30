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Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme | Katil cinayeti böyle itiraf etti

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer alırken sıcak bir gelişme yaşandı. Güleri'in katil zanlısı Yavuz Güngör, kan donduran o sözlerle cinayeti böyle itiraf etti. Öte yandan Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. işe detaylar...

Giriş: 30.06.2024 18:07 Güncelleme: 30.06.2024 18:07
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Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme! Katil cinayeti böyle itiraf etti

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer alırken sıcak bir gelişme yaşandı.

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Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme! Katil cinayeti böyle itiraf etti

Güleri'in katil zanlısı Yavuz Güngör, kan donduran o sözlerle cinayeti böyle itiraf etti,

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Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme! Katil cinayeti böyle itiraf etti

Sedef Güler'in katil zanlısı Yavuz Güngör, İstanbul'da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme! Katil cinayeti böyle itiraf etti

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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Cesedi denizde halıya sarılmış halde bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme! Katil cinayeti böyle itiraf etti

"CESETTEN KURTULMAYA KARAR VERDİM"
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler'le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.