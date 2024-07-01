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Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...

Antalya'da eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını ile süren koca, telefona yüklediği programla elde ettiği mesajları mahkemeye delil olarak sundu. İstinaf tarafından kusurlu olduğu belirtilen kadın konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, gizlice yüklenen programla elde edilen mesajlaşmaların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu belirterek kararı bozdu.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 07:33 Güncelleme: 01.07.2024 07:34
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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...

Antalya'da yaşayan Sabih Ş, eşi Mercan Ş.'nin başka erkeklerle görüştüğünü belirterek Antalya Aile Mahkemesine dava açtı. Evlilik birliğinin sarsıldığını belirten Sabih Ş. mahkemeye tanıklar da sundu. Tanıklar, kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini söyledi.

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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...

Sabih Ş. de duruşmada eşinin telefonuna kurduğu özel yazılımlı programla telefondaki silinen kayıtları geri getirdiğini söyledi. Ancak Aile mahkemesi yaptığı yargılama sonunda davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Sabih Ş. kararı istinaf ederek Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de kadının cep telefonu ile başka erkeklerle görüşmesinin güveni sarsıcı davranış olduğunu belirterek kadının tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanma davasını kabul etti.

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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...

YARGITAY "HUKUKA AYKIRI DELİL" SAYDI
Bunun üzerine Mercan Ş. davayı Yargıtay'a taşıdı. Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karar verdi.

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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...

Sabah'ın haberine göre Hukuk Dairesi, tanıkların kadının telefonunda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de erkeğin duruşmada kadının telefonuna kurduğu programla silinen kayıtları geri getirmesinin hukuka aykırı delil elde etme kapsamında olduğunu kaydetti.

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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...

Hukuka aykırı delilin kusur belirlenmesinde dikkate alınmayacağını, tanıkların da davacı kocadan edindikleri duyuma dayalı anlatımları olduğu belirtilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında dosyada bulunan delillerle kadına kusur yüklenemeyeceği vurgulandı. Sabih Ş.'nin açtığı davanın reddedilmesi gerekirken davanın kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtilerek Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar bozuldu.