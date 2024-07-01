01 Temmuz 2024, Pazartesi
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Gizlice program yükledi...
Antalya'da eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını ile süren koca, telefona yüklediği programla elde ettiği mesajları mahkemeye delil olarak sundu. İstinaf tarafından kusurlu olduğu belirtilen kadın konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, gizlice yüklenen programla elde edilen mesajlaşmaların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu belirterek kararı bozdu.
Giriş: 01.07.2024 07:33 Güncelleme: 01.07.2024 07:34
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