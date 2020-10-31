Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Öte yandan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oldu.