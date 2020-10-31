31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Öte yandan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oldu.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 21:18
  • 1
  • 18
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu.

  • 3
  • 18
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti.

  • 4
  • 18
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor.

  • 5
  • 18
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Mevsimi ilk karı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.