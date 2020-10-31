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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Öte yandan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oldu.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 21:18
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu.
Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti.
Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor.
Mevsimi ilk karı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.