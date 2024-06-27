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Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir'in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi

İzmir'de yaşayan sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) boşanma aşamasındaki kocasıyla yaşadığı husumetten sonra karakolluk olmuş, işlemlerin ardından polis otosuyla evine bırakılmıştı. Polis memurlarından Süleyman Ay (50) genç kadını evinde tacize yeltenmiş ve ev sahibi Karademir tarafından vurulmuştu. Bugün hakim karşısına çıkan polis memurunun verdiği ifade mahkemede ortalığı gerdi. Hakimin soruları karşısında afallayan Ay'ın ekip arkadaşının ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 15:23 Güncelleme: 27.06.2024 15:26
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Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianame sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.
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Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi
Öte yandan Büşra Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Ay ile Karademir bugün ilk kez İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıktı.
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Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi

TERLETEN SORULAR

Sabah'ın haberine göre; Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.

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Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi

Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.

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Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi

112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU?
Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.