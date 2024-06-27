27 Haziran 2024, Perşembe
Tacizci polis hakim karşısında! Büşra Karademir'in evine neden girdin? Verdiği yanıtla fırçayı yedi
İzmir'de yaşayan sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) boşanma aşamasındaki kocasıyla yaşadığı husumetten sonra karakolluk olmuş, işlemlerin ardından polis otosuyla evine bırakılmıştı. Polis memurlarından Süleyman Ay (50) genç kadını evinde tacize yeltenmiş ve ev sahibi Karademir tarafından vurulmuştu. Bugün hakim karşısına çıkan polis memurunun verdiği ifade mahkemede ortalığı gerdi. Hakimin soruları karşısında afallayan Ay'ın ekip arkadaşının ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.
Giriş: 27.06.2024 15:23 Güncelleme: 27.06.2024 15:26
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