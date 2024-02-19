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İzmir'de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…
İzmir Konak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Mesaisinin bitmesi nedeniyle yolcu almayan taksi şoförü Serkan Aksakallı, kendisine küfreden kişi ile tartıştığı sırada makaslı saldırıya uğradı. Kuaför olduğu tespit edilen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde yine İzmir'de Oğuz Erge, soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu tarafından öldürülmüştü.
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:06Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:41