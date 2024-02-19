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İzmir'de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

İzmir Konak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Mesaisinin bitmesi nedeniyle yolcu almayan taksi şoförü Serkan Aksakallı, kendisine küfreden kişi ile tartıştığı sırada makaslı saldırıya uğradı. Kuaför olduğu tespit edilen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde yine İzmir'de Oğuz Erge, soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu tarafından öldürülmüştü.

Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:41
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İzmir’de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

Taksicilik yapan Serkan Aksakallı mesaisini tamamladı. Yaşadığı mahalledeki bir kahvehaneye uğradı. Aksakallı kahvehaneye girdiği sırada, M.D.(30) taksinin boş olup olmadığını sorunca, Aksakallı mesaisini bitirdiğini söyleyerek kıraathaneye girdi.

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İzmir’de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

Bir süre kahvehanede duran Aksakallı, yemek yemek için kahvehaneden ayrıldı. Aksakallı'yı gören M.D., makas göstererek küfür etti. Bunun üzerine taksi şoförü Aksakallı ile M.D. arasında arbede başladı.

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İzmir’de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

Kahvehanedeki vatandaşların yardımı ile ikili arasındaki kavga sona erdiği sırada, M.D. elindeki makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı. Serkan Aksakallı kendi imkanları ile hastaneye giderken, şüpheli M.D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İzmir’de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

Hastanede tedaviye alınan Serkan Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavi sonrasında polis merkezine giden taksi şoförü Aksakallı, M.D.'den şikayetçi oldu.

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İzmir’de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

YARALANAN TAKSİCİ OLAY ANINI ANLATTI
Sırtına aldığı makas darbesi ile yaralanan taksi şoförü Serkan Aksakallı, olay anını anlattı. Aksakallı, "Ben çay ocağının önünde dururken, karşıdan bir vatandaş bana el salladı. Bana, 'Boş musun' dedi, ben de 'Kapattım' dedim aracımı. Aradan 5 dakika sonra ben içeriye girdim. Bir bardak çayımı içip evime dönecektim. Sabah 08.00'de açtım arabamı, gece 02.30'da arabamı kapatıyorum. Ben de o esnada tansiyonum biraz düşünce mecbur yemek yemek istedi canım. Evime geçiyordum. Evime de geçerken o kişiyi tekrar gördüm. O kişi bana, oradan küfür etmeye başladı.