İzmir’de taksiciye korkunç saldırı! Dehşet anlarını anlattı: Bir santim daha girse…

YARALANAN TAKSİCİ OLAY ANINI ANLATTI

Sırtına aldığı makas darbesi ile yaralanan taksi şoförü Serkan Aksakallı, olay anını anlattı. Aksakallı, "Ben çay ocağının önünde dururken, karşıdan bir vatandaş bana el salladı. Bana, 'Boş musun' dedi, ben de 'Kapattım' dedim aracımı. Aradan 5 dakika sonra ben içeriye girdim. Bir bardak çayımı içip evime dönecektim. Sabah 08.00'de açtım arabamı, gece 02.30'da arabamı kapatıyorum. Ben de o esnada tansiyonum biraz düşünce mecbur yemek yemek istedi canım. Evime geçiyordum. Evime de geçerken o kişiyi tekrar gördüm. O kişi bana, oradan küfür etmeye başladı.