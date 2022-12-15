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Haberler Galeri İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin besi çiftliğine yapıtığı baskında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ardından kaçak şekilde salça üretimi yapılan çiftlik kapatıldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 13:37
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İzmir’de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda salça üretilen büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenledi.

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İzmir’de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

Operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görüldü.

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İzmir’de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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İzmir’de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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İzmir’de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.