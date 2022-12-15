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İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren jandarma ekipleri şaştı kaldı: Kaçak salça üretimi | Vatandaşa bunu yediriyorlar
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin besi çiftliğine yapıtığı baskında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ardından kaçak şekilde salça üretimi yapılan çiftlik kapatıldı.
Giriş Tarihi: 15.12.2022 13:37Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 13:37