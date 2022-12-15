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Haberler Galeri Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

Ehliyet affının ne zaman çıkacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonu 5 Aralık'ta başladı. Gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmesi takvimine çevrildi. Peki, "Ehliyet affı çıktı mı? 2022 Ehliyet affı son durum ne, ne zaman çıkacak?" İşte, konuya dair merak edilen detaylar..

Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:07
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Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendire ehliyet affı son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor.MHP Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı önerisinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler ehliyet affının çıkıp çıkmayacağına çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonu 5 Aralık'ta başladı. Gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmesi takvimine çevrildi.

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Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

2023 yılı TBMM Genel Kurulu bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 9 Aralık 2022 Cuma günü başladı. Ehliyet affının yarın görüşülmesi bekleniyor.

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Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

MHP'DEN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

2023 BÜTÇE MARATONU BAŞLADI

9 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

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Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

10 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.