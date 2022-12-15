Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?

Ehliyet affının ne zaman çıkacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonu 5 Aralık'ta başladı. Gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmesi takvimine çevrildi. Peki, "Ehliyet affı çıktı mı? 2022 Ehliyet affı son durum ne, ne zaman çıkacak?" İşte, konuya dair merak edilen detaylar..