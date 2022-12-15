15 Aralık 2022, Perşembe
Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?
Ehliyet affının ne zaman çıkacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonu 5 Aralık'ta başladı. Gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmesi takvimine çevrildi. Peki, "Ehliyet affı çıktı mı? 2022 Ehliyet affı son durum ne, ne zaman çıkacak?" İşte, konuya dair merak edilen detaylar..
Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:07
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