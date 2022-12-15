İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır sorusunun aratılması sıklık kazandı. İstanbul'da ulaşımını toplu taşıma ile sürdürenler için önemli bir yere sahip olan akbillerde yeni dönem başladı. Peki İstanbulkart kişiselleştme nasıl, nereden yapılır? İETT kartı kişiselleştirme işlemi için son tarih ne zaman? Zorunlu mu?