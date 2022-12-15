15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır sorusunun aratılması sıklık kazandı. İstanbul'da ulaşımını toplu taşıma ile sürdürenler için önemli bir yere sahip olan akbillerde yeni dönem başladı. Peki İstanbulkart kişiselleştme nasıl, nereden yapılır? İETT kartı kişiselleştirme işlemi için son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 13:30
  • 1
  • 7
İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için geri sayım başlarken vatandaşlar arama motorlarında "İstanbulkart kişiselleştme nasıl, nereden yapılır?", "İstanbulkart kişiselleştme zorunlu mu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nedir? İETT kartı kişiselleştime nasıl yapılır? İşte cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken işlemi gerçekleştirecek olanlardan herhangi bir ücret alınmayacak.

  • 3
  • 7
İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

AKBİL KİŞİLEŞTİRME NEREDEN YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması, 153 ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

  • 4
  • 7
İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

Mobil uygulamadan akbil kişileştrime işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle uygulamaya giriş yapması gerekmektedir. Ardından ise ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini tamamlayabilir.

  • 5
  • 7
İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?

İstanbulkart kişiselleştirmenin diğer yolu ise, www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak işlemi tamamlamaktır..