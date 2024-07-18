İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Ayrıca alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İşte kare kare o anlar...