19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İzmir'de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı | Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Ayrıca alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 18.07.2024 22:50 Güncelleme: 18.07.2024 23:41
  • 1
  • 17
İzmir’de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

  • 2
  • 17
İzmir’de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

  • 3
  • 17
İzmir’de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

  • 4
  • 17
İzmir’de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.

Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

  • 5
  • 17
İzmir’de korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.