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Esenyurt'ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...

Kan donduran olay, Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla gözünü bile kırpmadan iki kişiye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar...

Giriş: 18.07.2024 20:47 Güncelleme: 18.07.2024 21:03
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Esenyurt’ta kan donduran olay! Sokak ortasında böyle kurşun yağdırdı

Kan donduran olay, Esenyurt'ta saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi.

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Esenyurt’ta kan donduran olay! Sokak ortasında böyle kurşun yağdırdı

İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı. V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı.

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Esenyurt’ta kan donduran olay! Sokak ortasında böyle kurşun yağdırdı

V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı.

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Esenyurt’ta kan donduran olay! Sokak ortasında böyle kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Esenyurt’ta kan donduran olay! Sokak ortasında böyle kurşun yağdırdı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.