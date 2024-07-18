Esenyurt'ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...

Kan donduran olay, Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla gözünü bile kırpmadan iki kişiye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar...