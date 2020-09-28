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Haberler Galeri BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Her hafta salı günleri indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler bu hafta sürpriz ürünleri satışa çıkarıyor. Bakliyat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda pasta malzemeleri de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:59
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BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

BİM'de bu hafta neler var? BİM marketlerin merakla beklenen salı kampanyaları belli oldu. Sızma zeytinyağı, tam tane bulgur, şehriyeli bulgur, esmer köftelik bulgur, un çeşitleri, pasta malzemeleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM 29 Eylül kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı

• 500 ml
• Cam şişe
• Soğuk sıkım

  • 3
  • 21
BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

Ala Çiftçi
Tam Tane Bulgur

• 1 kg

  • 4
  • 21
BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

Ala Çiftçi
Şehriyeli Bulgur

• 1 kg

  • 5
  • 21
BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

Ala Çiftçi
Esmer Köftelik Bulgur

• 1 kg