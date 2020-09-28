BİM aktüel 29 Eylül 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte BİM salı indirimleri güncel liste...

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Her hafta salı günleri indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler bu hafta sürpriz ürünleri satışa çıkarıyor. Bakliyat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda pasta malzemeleri de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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