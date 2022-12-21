21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir'de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor

İzmir'de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Çiğli ilçesinde katı atık depolama tesisi ile yakınındaki dağlık bölgede oluşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine neden olan heyelanın nedeninin insan ve doğa kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Birçok çalışmada heyelanın durdurulabildiği biliniyor. Burada biraz geç kalınmış. Çok ciddi kaynak ayrılmalı. Bölgede heyelanın aktif olduğu görüldüğü için sürekli izlenmesi gerek" dedi.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:39
  • 1
  • 18
İzmir’de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor
Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nde ve yanı başında yükselen dağlık bölgede oluşan derin yarık ve göçükler, endişeye neden oldu. Geçen yıl şubat ayından itibaren mayısa kadar bölgede 6 ev, tahliye edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İzmir’de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor
Bu evlerden bir kısmı, arazideki yarıklar nedeniyle yıkıldı. DEÜ DAUM, bölgede deprem ve heyelan ilişkisi üzerine araştırma yaptı.
  • 3
  • 18
İzmir’de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor
DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, heyelan ve yarıkların sebebinin hem bölgedeki jeolojik yapı ile iklim hem de araziden toprak alınması ve çöp dökme tesisinin varlığı olduğunu belirtti.
  • 4
  • 18
İzmir’de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor

Doğa ve insani nedenlerin bölgede heyelana yol açtığını kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Harmandalı, heyelana duyarlı bir bölge. Normalde böyle bir jeolojik yapıya sahip bölgeye, çöp depolama alanı yapılmaması gerekiyor.

  • 5
  • 18
İzmir’de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor
İlk olarak bu noktada hatalı bir süreç başlamış. Bölgeye çöp depolama yapılması ilk hata. Bölge çöp depolama alanı olarak seçildikten sonra gelişen süreçte ise depolama alanı dolmaya başlayınca zemin bu ağırlığı hissetti" dedi.