İzmir'de halkı endişelendiren görüntüler! Toprak derinden çatlıyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Çiğli ilçesinde katı atık depolama tesisi ile yakınındaki dağlık bölgede oluşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine neden olan heyelanın nedeninin insan ve doğa kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Birçok çalışmada heyelanın durdurulabildiği biliniyor. Burada biraz geç kalınmış. Çok ciddi kaynak ayrılmalı. Bölgede heyelanın aktif olduğu görüldüğü için sürekli izlenmesi gerek" dedi.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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