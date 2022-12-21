21 Aralık en uzun gece mi? 2022 En uzun gece kaç saat? Kış gündönümü nedir?

21 Aralık en uzun gece mi sorusunun cevabı sabah saatleri itibarıyla yoğunluk kazandı. 21 Aralık'ın neden özel olduğu çoğu kişi tarafından araştırılarak kış gündönümünün ne anlama geldiği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık'ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?