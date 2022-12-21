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21 Aralık en uzun gece mi? 2022 En uzun gece kaç saat? Kış gündönümü nedir?

21 Aralık en uzun gece mi sorusunun cevabı sabah saatleri itibarıyla yoğunluk kazandı. 21 Aralık'ın neden özel olduğu çoğu kişi tarafından araştırılarak kış gündönümünün ne anlama geldiği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık'ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:59
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21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık’ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?

21 Aralık günü ile birlikte kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanmaktadır. Böylelikle günler kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede ise kısalmaya başlamaktadır. Vatandaşlar 21 Aralık kış gündönümünün özelliklerini merak ediyorlar. İşte 21 Aralık ile ilgili detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık’ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık Çarşamba günü yaşanacak. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gündönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

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21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık’ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?

KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?

Bu tarihten aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

21 Aralık Kuzey yarım kürede yaşanan olaylar aşağıda verilmiştir. Güney Yarımkürede bu sırada bu dolayların tam tersi yaşanır.

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21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık’ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?

Kuzey Yarımkürede;

1. Kış mevsimi başlar.

2. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

3. Türkiye'de saat 12.00'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur.

4. Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutbu arasındaki enlemlerde gece süresi 24 saatten fazladır.

5. Yengeç dönencesinde saat 12oo de cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur.

6. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.

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21 Aralık en uzun gece mi? Neden özel? 2022 En uzun gece kaç saat? 21 Aralık’ın özellikleri neler? Kış gündönümü nedir?

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)