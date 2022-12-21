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Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

Buğday Tanesi filmi konusu ne sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 2 Aralık'ta vizyona giren film izleyicilerden tam not aldı. Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı film ile birlikte engelli bireylere rol model oluşturulmakta. Peki Buğday Tanesi filmi konusu nedir? Kimin hayatını anlatıyor? Oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 13:59
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Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

2 Aralık'ta vizyona giren Buğday Tanesi filmi izleyenlerin beğenisini topladı. Buğday Tanesi filmini merak eden vatandaşlar arama motorlarında, "Buğday Tanesi filmi konusu ne?", "Buğday Tanesi kimin hayatını anlatıyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Buğday Tanesi filmi oyuncuları ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

FİLMİN KONUSU NE?

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluşacak.

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Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

FİLM HAKKINDA

Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan "Buğday Tanesi" filminin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi.

Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.

Deniz Arna ile Erkan Bektaş'ın da rol aldığı yapımın çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapıldı.

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Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

OYUNCULARI KİMLER?

*Kutsi,

*Yeliz Akkaya,

*Deniz Arna,

*Yusuf Aytekin,

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Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

*Erkan Bektaş,

*Taha Yusuf Tan,

*Sinem Reyhan Kıroğlu,

*Devrim Kabacaoğlu