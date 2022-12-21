Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?

FİLMİN KONUSU NE?

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluşacak.