HaberlerGaleriBuğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?
Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?
Buğday Tanesi filmi konusu ne sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 2 Aralık'ta vizyona giren film izleyicilerden tam not aldı. Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı film ile birlikte engelli bireylere rol model oluşturulmakta. Peki Buğday Tanesi filmi konusu nedir? Kimin hayatını anlatıyor? Oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?